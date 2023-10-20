الهلال الأحمر الفلسطيني: نطالب العالم بالتحرك العاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة في مستشفى القدس في غزة الذي يضم أكثر من 400 مريض ونحو 12 ألفاً لجؤوا إليه من قصف طيران الاحتلال