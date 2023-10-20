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عــاجــل المقاومة الفلسطينية تقصف تحشيدات للعدو الإسرائيلي قرب “مفكعيم” ومستوطنة “سديروت” برشقات صاروخية رداً على مجازره المتواصلة

الهلال الأحمر الفلسطيني: نطالب العالم بالتحرك العاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة في مستشفى القدس في غزة الذي يضم أكثر من 400 مريض ونحو 12 ألفاً لجؤوا إليه من قصف طيران الاحتلال

2023-10-20

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المقاومة الفلسطينية تقصف تحشيدات للعدو الإسرائيلي قرب “مفكعيم” ومستوطنة “سديروت” برشقات صاروخية رداً على مجازره المتواصلة

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