وسائل إعلام فلسطينية: ستة شهداء بقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
فنان روسي: الاعتداء الإرهابي في حمص وحشي والشعب السوري حقق النصر على الإرهاب
2023-10-19
المقداد يبحث مع نظيره الجزائري الوضع في فلسطين المحتلة ودعم الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي
2023-10-19
موسكو.. وقفة تضامنية لسفراء عدد من البلدان العربية والإسلامية مع الشعب الفلسطيني
2023-10-19
دندي: المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مستشفى المعمداني تؤكد مدى حقده وعدوانيته وتعكس استمرار نهج العصابات الصهيونية
2023-10-18
اتحاد نقابات العمال العرب: ضرورة وقف العدوان على غزة واتخاذ إجراءات لحماية الفلسطينيين
2023-10-18
القيادة المركزية لحزب البعث: إرهاب العصابات الصهيونية لن يزيد المقاومة إلا إصراراً على المواجهة
2023-10-18
انطلاق فعاليات المؤتمر الثالث للتعاون الدولي لمبادرة الحزام والطريق بمشاركة سورية
2023-10-17
محليات
قواتنا المسلحة تنفذ ضربات مدفعية وصاروخية على مواقع الإرهابيين في ريف إدلب- فيديو
2023-10-20
طقس الغد.. الجو بين الصحو والغائم جزئياً والحرارة حول معدلاتها
2023-10-20
مجموعات سياحية من الصين وروسيا والدنمارك تزور مدينة بصرى الشام الأثرية
2023-10-20
مساجد سورية تقيم صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة
2023-10-20
الجو غائم جزئياً وبارد ليلاً على المرتفعات الجبلية
2023-10-20
فنانو سورية: مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مشفى المعمداني انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي وأبسط قيم الإنسانية
2023-10-19
توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جامعة البعث وشركة مصفاة دمشق للبتروكيماويات
2023-10-19
رياضة
مباريات ودية بين لاعبين من منتخب سورية ومن جمهورية التشيك في كرة المضرب
2023-10-19
منتخب سورية للريشة الطائرة أولاً ببطولة غرب آسيا لفئة تحت 15 وثانياً بفئة تحت 17 عاماً
2023-10-18
إنجلترا تفوز على إيطاليا ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024
2023-10-18
منتخب سورية لكرة القدم للرجال يخسر أمام نظيره الكويتي ودياً
2023-10-17
إعلان تشكيلة منتخب سورية للرجال بكرة القدم في مباراته الودية مع نظيره الكويتي
2023-10-17
سبعة من جرحى الوطن يشاركون في الدورة الآسيوية البارالمبية الرابعة في الصين
2023-10-17
جهاد الباعور ضمن صفوف فريق رجال شهبا بكرة القدم
2023-10-16
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط عالمياً
2023-10-20
حماد خلال قمة القطاع الخاص العربي: أهمية الوصول إلى قرارات تعبر عن قوة الاقتصاد العربي
2023-10-19
المركزي يصدر قراراً حول ضوابط بيع وتحويل القطع الأجنبي للمستثمرين من المال الخارجي للمشروع
2023-10-19
بنك (بريكس) يقدم قرضاً بقيمة مليار دولار للبرازيل
2023-10-19
استقرار أسعار الذهب
2023-10-19
تراجع أسعار النفط
2023-10-19
انخفاض بورصة وول ستريت الأمريكية أكثر من 1 بالمئة
2023-10-19
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
قواتنا المسلحة تنفذ ضربات مدفعية وصاروخية على مواقع الإرهابيين في ريف إدلب- فيديو
الجو غائم جزئياً وبارد ليلاً على المرتفعات الجبلية
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة للاحتلال الأمريكي في حقل عمر النفطي وخط الغاز الواصل إلى حقل كونيكو بريف ديرالزور
الناطق باسم كتائب القسام: معركة طوفان الأقصى تمتد لكل فلسطين وفاتورة حساب جرائم العدو ستكون قاسية ومؤلمة
أعضاء مجلس الشعب: ضرورة مكافحة ظاهرة التسول.. والوزير المنجد يؤكد العمل على تشريع جديد لحلها
المقداد يبحث مع نظيره الجزائري الوضع في فلسطين المحتلة ودعم الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي
المقداد يتسلم أوراق اعتماد الممثلة المقيمة الجديدة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في سورية
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المقاومة الفلسطينية تقصف تحشيدات للعدو الإسرائيلي قرب “مفكعيم” ومستوطنة “سديروت” برشقات صاروخية رداً على مجازره المتواصلة
وسائل إعلام فلسطينية: ستة شهداء بقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة
2023-10-20
2023-10-20
SAMER
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