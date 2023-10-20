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عــاجــل المقاومة الفلسطينية تقصف تحشيدات للعدو الإسرائيلي قرب “مفكعيم” ومستوطنة “سديروت” برشقات صاروخية رداً على مجازره المتواصلة

وسائل إعلام فلسطينية: ستة شهداء بقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

2023-10-20

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المقاومة الفلسطينية تقصف تحشيدات للعدو الإسرائيلي قرب “مفكعيم” ومستوطنة “سديروت” برشقات صاروخية رداً على مجازره المتواصلة

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