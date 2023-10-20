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عــاجــل المقاومة الفلسطينية تقصف تحشيدات للعدو الإسرائيلي قرب “مفكعيم” ومستوطنة “سديروت” برشقات صاروخية رداً على مجازره المتواصلة

المقاومة الفلسطينية تقصف مواقع العدو الإسرائيلي في أسدود المحتلة برشقة صاروخية رداً على مجازره في قطاع غزة

2023-10-20

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المقاومة الفلسطينية تقصف تحشيدات للعدو الإسرائيلي قرب “مفكعيم” ومستوطنة “سديروت” برشقات صاروخية رداً على مجازره المتواصلة

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