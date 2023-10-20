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عــاجــل المقاومة الفلسطينية تقصف تحشيدات للعدو الإسرائيلي قرب “مفكعيم” ومستوطنة “سديروت” برشقات صاروخية رداً على مجازره المتواصلة

المقاومة الفلسطينية: نشيد بالجماهير الحرّة التي لبّت النداء اليوم في قارّات العالم وخرجت بحشود هادرة دعماً لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ورفضاً للعدوان الصهيوني الغاشم ولسياسة التهجير التي يقودها الاحتلال بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية

2023-10-20

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المقاومة الفلسطينية تقصف تحشيدات للعدو الإسرائيلي قرب “مفكعيم” ومستوطنة “سديروت” برشقات صاروخية رداً على مجازره المتواصلة

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