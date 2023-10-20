المقاومة الفلسطينية: نشيد بالجماهير الحرّة التي لبّت النداء اليوم في قارّات العالم وخرجت بحشود هادرة دعماً لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ورفضاً للعدوان الصهيوني الغاشم ولسياسة التهجير التي يقودها الاحتلال بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية