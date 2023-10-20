طقس الغد.. الجو بين الصحو والغائم جزئياً والحرارة حول معدلاتها

دمشق-سانا

ترتفع درجات الحرارة تدريجياً لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل جراء تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام ودافئاً نهاراً وبارداً ليلاً وخاصة على المرتفعات الجبلية.

وحذرت المديرية من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون وأجزاء من المنطقة الجنوبية الغربية خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة على المناطق الساحلية والجنوبية بينما تكون متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة في باقي المناطق أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..