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قواتنا المسلحة تنفذ ضربات مدفعية وصاروخية على مواقع الإرهابيين في ريف إدلب

2023-10-20

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قواتنا المسلحة تنفذ ضربات مدفعية وصاروخية على مواقع الإرهابيين في ريف إدلب

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