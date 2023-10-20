إصابة 19 فلسطينياً برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب 19 فلسطينياً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اعتدائها عليهم اليوم في مناطق عدة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتدت بالرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وبلدة حوارة جنوبها، والمدخل الشمالي لمدينة البيرة، والمدخل الشمالي لبيت لحم ما أدى لإصابة 19 فلسطينياً بجروح والعشرات بحالات اختناق.

كما اعتدت قوات الاحتلال على مظاهرتين خرجتا بمدخل مخيم العروب شمال الخليل وبلدة كفر قدوم شرق قلقيلية تنديداً بالعدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 14 ما أدى لإصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق.

وأصيب أربعة فلسطينيين واعتقل 71 آخرون في وقت سابق اليوم جراء اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc