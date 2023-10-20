وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن إخلاء 27 ألف مستوطن من 28 مستوطنة عند الحدود مع لبنان بالإضافة إلى بدء إخلاء 23 ألف مستوطن من مستوطنة كريات شمونة