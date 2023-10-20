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وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن إخلاء 27 ألف مستوطن من 28 مستوطنة عند الحدود مع لبنان بالإضافة إلى بدء إخلاء 23 ألف مستوطن من مستوطنة كريات شمونة

2023-10-20

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