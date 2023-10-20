مجموعات سياحية من الصين وروسيا والدنمارك تزور مدينة بصرى الشام الأثرية

درعا-سانا

زارت مدينة بصرى الشام الأثرية بريف درعا اليوم مجموعات سياحية من الصين وروسيا والدنمارك اطلعت خلالها على معالم المدينة القديمة وأوابدها الأثرية.

وأبدت المجموعات السياحية الأثرية التي تضم مديري شركات ومهندسين ومتقاعدين وقضاة ومحامين إعجابها بالمواقع الأثرية في المدينة، حيث بين انتون الجين قاض روسي في تصريح لمراسل سانا أنه سعيد بهذه الزيارة وبما شاهده من بنية معمارية وأثرية فيها.

فكتوريا فورنتسوفا محامية روسية أكدت ضرورة الحفاظ على الأبنية الأثرية لأنها دليل على حضارات عظيمة اندثرت، وتركت أثاراً خالدة تدل على مدى تقدمها وتطورها.

في حين قالت مارينا شنيدرمان سائحة روسية: إن حماية البنية الأثرية في بصرى مسؤولية وواجب المنظمات التي تعنى بالشأن التراثي والحضاري في العالم.

مينغ لي مهندسة صينية أوضحت أن المدينة الأثرية تتمتع بطرق بناء فريدة يجب الاستفادة منها في التصاميم الحديثة، مؤكدة على ضرورة الحفاظ عليها.

مارتن انديرسن مدير شركة سي احية دانماركي لفت إلى أن سورية محطة سياحية مهمة وقبلة للشركات السياحية، لما تحويه من آثار متنوعة تدل على تعاقب حضارات متعددة.

مدير سياحة درعا ياسر السعدي لفت إلى ضرورة العمل الدولي المشترك للحفاظ على المواقع الأثرية والسياحية في العالم لأنها مرآة لشعوب وأمم تركت آثاراً ذات قيم جميلة، منوها باستعداد المديرية لتقديم كافة التسهيلات لتنشيط الحركة السياحية في المحافظة.

رضوان الراضي

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