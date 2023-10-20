لافروف: الأمريكيون اعتادوا كيل التهم جزافاً للجميع من دون تقديم دلائل

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الأمريكيين اعتادوا على كيل التهم المختلفة جزافاً للجميع من دون تقديم دلائل.

ورداً على المزاعم الأمريكية بأن كوريا الديمقراطية أرسلت خلال الشهرين الماضيين ألف حاوية إلى روسيا قال لافروف في مقابلة تلفزيونية: “أنا لا أعلق على الإشاعات، الأمريكيون يلومون الجميع ويتهمونهم باستمرار بكل شيء، وهذا ليس بالخبر الجديد، والجميع يعرفون ذلك جيداً، وفيما يتعلق بصور الأقمار الصناعية، تذكرت الوضع مع طائرة بوينغ الماليزية عندما أصدرت محكمة هولندية بعد سنوات عديدة من التقاضي حكماً بالإدانة بناء على شهادة 13 شاهداً، شهد واحد منهم فقط شخصياً، والبقية مجهولو الهوية”.

وتابع لافروف: “ينص قرار المحكمة الهولندية هذا على أن صور الأقمار الصناعية التي يمتلكها الأمريكيون تثبت واقعة استخدام منظومة بوك الصاروخية من جانب عسكريين روس أو عسكريين من جمهورية دونيتسك، وخلال ذلك لم يتم إرفاق أي صور كانت في القضية، لكن قضاة المحكمة الهولندية على ثقة رغم ذلك من وجود هذه الصور”.

وأضاف الوزير الروسي: “الآن عندما يناقش الجميع المأساة في غزة، حيث تم الهجوم على مستشفى وقتل خلاله مئات الأشخاص، فمن الممكن أيضاً أن نطلب من الأمريكيين بيانات وصور الأقمار الصناعية، هذه المنطقة تخضع لمراقبة مستمرة من جانبهم، وهذا النوع من الهجوم لا يمكن أن يمر دون أن يلاحظه أحد”.

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