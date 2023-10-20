المقاومة الفلسطينية تطالب بفتح معبر رفح بشكل دائم لنقل الجرحى وتدفق المساعدات إلى كل مناطق قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

دعت المقاومة الفلسطينية إلى فتح معبر رفح بشكل دائم ومستمر لنقل الجرحى للعلاج ولتدفق المساعدات إلى كل مناطق قطاع غزة شمالاً وجنوباً برعاية الأمم المتحدة ووكالة الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “إن قطاع غزة بحاجة إلى كميات أكبر من 20 شاحنة بكثير من المواد الطبية والأغذية، وهنا نشير إلى أنه كان يدخل قطاع غزة قرابة ال 500 شاحنة يومياً في ظل الحصار الظالم منذ سبعة عشر عاماً، وهو دون الحد الأدنى الطبيعي والمطلوب، وعليه فإن اقتصار الحديث على 20 شاحنة فقط، هو محاولة أمريكية صهيونية لذر الرماد في العيون، ولخداع الرأي العام بحل الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة، ومحاولة لتجميل وجه الاحتلال الفاشي القبيح بغطاء أمريكي مقزّز”.

وأضافت المقاومة: “إن توزيع المساعدات في مناطق جنوب قطاع غزة فقط، هو خطوة تُتيح للاحتلال الاستمرار في الضغط على أهلنا للانتقال من الشمال إلى الجنوب تحت القصف المدمّر ومسلسل المجازر البشعة، وذلك لتهجيرهم إلى مصر تحت القصف والاستهداف المباشر للمدنيين على الطرق وفي مناطق النزوح الجنوبية، وهو الأمر الذي تكرّر بكثافة واقترفته قوات الاحتلال وطائراته الأمريكية”.

وأكدت المقاومة على ضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم ومستمر لنقل الجرحى للعلاج في الخارج، ولدخول المساعدات إلى كل مناطق قطاع غزة، شمالاً وجنوباً، برعاية الأمم المتحدة ووكالة الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني، لإغاثة المدنيين والقطاع الصحي الذي يتعرّض لمجزرة ودمار يندى له جبين البشرية، بفعل آلة الحرب الصهيونية الفاشية.

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