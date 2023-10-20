SCS-NET

وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين معظمهم أطفال جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

2023-10-20

انظر ايضاً

المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف ‏مواقع العدو الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة وتلال كفرشوبا بالصواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة ‏وهي مواقع: الرمثة، زبدين، ‏الرادار، رويسات القرن ورويسات العلم

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved