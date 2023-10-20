ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 4137 شهيداً وأكثر من 13 ألف مصاب

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الرابع عشر إلى 4137 شهيداً و13162 مصاباً، إضافة إلى تلقي 1400 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض منهم 720 طفلاً.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في مؤتمر صحفي اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم القوة المفرطة لقتل الأبرياء من الفلسطينيين، ولا سيما الأطفال والنساء مما يستوجب المحاسبة الدولية على جرائمه الوحشية، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت مجازر بحق 521 عائلة.

ولفتت الوزارة إلى أن الاحتلال ارتكب أمس مجزرة مروعة جراء قصفه لكنيسة الروم الأرثوذكس وسط مدينة غزة أسفرت عن استشهاد 16 وإصابة العشرات، مشيرة إلى أن المجزرة أدت إلى مسح عائلات مسيحية من السجل المدني الفلسطيني.

وأوضحت الوزارة أن جرائم الاحتلال بحق الطواقم الطبية أدت لاستشهاد 46 من الطواقم الطبية وإصابة 85 آخرين، كما تسببت بخروج 7 مستشفيات و21 مركزاً صحياً من الخدمة جراء نفاد الوقود، إضافة إلى تدمير 23 سيارة إسعاف.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بوقف العدوان المتواصل على القطاع، والإسراع في إدخال الإمدادات الطبية والوقود للمستشفيات التي تشهد جفافاً في كل إمكانياتها العلاجية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc