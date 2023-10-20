العدو الإسرائيلي يقصف محيط قرى القطاع الغربي في جنوب لبنان

بيروت-سانا

جدد العدو الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية وقصفت مدفعيته اليوم محيط قرى القطاع الغربي جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن العدو الإسرائيلي قصف محيط قرى القطاع الغربي واستهدف بالقذائف الفوسفورية خراج بلدتي حولا وميس الجبل.

كما استهدف العدو الإسرائيلي محيط السياج الشائك في وادي هونين قبالة بلدة حولا.

وكان العدو الإسرائيلي أطلق الليلة الماضية عدداً من القنابل المضيئة فوق قرى الناقورة واللبونة والضهيرة وعلماً الشعب بالتوازي مع تحركات بحرية قبالة شاطئ الناقورة.

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