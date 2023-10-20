إيران والجزائر تبحثان التطورات الإقليمية والوضع في غزة

طهران-سانا

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري أحمد عطاف أمس العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الأخيرة، ولا سيما الوضع الإنساني في قطاع غزة والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

ووفق وكالة إرنا أكد عبد اللهيان أن الأولوية العاجلة في الوضع الحالي هي وقف جرائم الكيان الصهيوني ضد المدنيين وإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، لافتاً إلى الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في استهداف المدنيين وخاصة الهجوم الأخير على مستشفى المعمداني.

وأكد عبد اللهيان موقف إيران الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمها المستمر للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى استعداد الهلال الأحمر الإيراني لإرسال الأدوية والغذاء إلى غزة عبر مصر.

من جانبه قال عطاف: إن الوضع الحالي هو نتيجة عدم إعطاء الفلسطينيين لحقوقهم المشروعة والوطنية في تشكيل دولتهم المستقلة، مشدداً على ضرورة وقف العنف الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين الأبرياء.

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