القوات العراقية تقبض على أربعة إرهابيين في بغداد وكركوك

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض على أربعة إرهابيين من تنظيم (داعش) في محافظتي بغداد وكركوك.

وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان اليوم “أن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين من تنظيم (داعش) مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4) إرهاب في منطقة الدورة في ‍بغداد، كما تم إلقاء القبض على إرهابي آخر في قرية طكطاكة بناحية الرياض في كركوك”.

وكانت القوات العراقية ألقت في وقت سابق اليوم القبض على إرهابيين اثنين من تنظيم (داعش) في كركوك شمال البلاد.

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