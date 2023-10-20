غلوبال تايمز الصينية: الفيتو الأميركي ضد مشروع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة (ملطخ بدماء الأبرياء)

بكين-سانا

أكدت صحيفة غلوبال تايمز الصينية أن “الفيتو” الذي استخدمته الولايات المتحدة ضد مشروع قرار البرازيل الداعي لإعلان هدنة إنسانية وضمان وصول المساعدات الإنسانية لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى إلى قطاع غزة، “ملطخ بدماء المدنيين الأبرياء وسيؤدي إلى عواقب وخيمة.

واعتبرت الصحيفة أن الفيتو الأمريكي “ملطخ بدماء المدنيين الأبرياء وهو ظلم فادح بحقهم ويعطي إشارة سلبية بأن الأمم المتحدة غير قادرة على ضمان المبادئ الإنسانية الدولية في اللحظات الحرجة، كما يعطي الضوء الأخضر لأولئك الذين لا يلتزمون بالقانون الدولي الإنساني”، في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي الذي ينتهك كل القرارات الدولية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القرار الذي قدمته البرازيل يبعث بإشارة واضحة لإعطاء الأولوية لتحقيق وقف فوري وشامل لإطلاق النار قبل كل شيء ومع ذلك استخدمت الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” ضده.

وتابعت الصحيفة: إن “معارضة واشنطن لمشروع القرار يعكس تجاهلها العميق للكارثة الإنسانية في غزة وقد كشفت عن وجهها الحقيقي”، مضيفة: إن “حق النقض هذا لم ينتهك أبسط مبادئ الأخلاق والعدالة فحسب، بل ألحق الضرر أيضا بسلطة ومصداقية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وحذرت الصحيفة من “عجز” الأمم المتحدة عن دعم العمل الإنساني الدولي اليوم، لافتة إلى أنه يتعين على مجلس الأمن أن يجري تغييرات بقراراته لأنه لا يمكن أن يظل واقفا دون حراك تجاه ما يحدث.

وشددت “غلوبال تايمز” على أن الموقف المتحيز للولايات المتحدة هو أحد الأسباب الجذرية لعدم حل القضية الفلسطينية، ويتوجب في الوقت الحالي على المجتمع الدولي إعطاء الأولوية لتحقيق وقف فوري وشامل لإطلاق النار لمنع تحول هذه الحرب إلى كارثة تجتاح المنطقة بأكملها.

وأشارت الصحيفة إلى أن تصاعد الوضع في غزة يؤدي إلى فقد المزيد من المدنيين لأرواحهم، كما أن استهداف مستشفى المعمداني جعل الوضع أكثر إلحاحا لوقف إطلاق النار، فكل دقيقة مهمة لاتخاذ إجراء سريع وحاسم من قبل مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص.

تهامة السعيدي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc