SCS-NET

الاحتلال يحول مدينة القدس المحتلة والبلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية

2023-10-20

القدس المحتلة-سانا

حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ومنعت عدداً من الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال وضعت متاريس حديدية على أبواب المسجد الأقصى وأبواب البلدة القديمة من القدس المحتلة، وشددت إجراءاتها العسكرية فيها، ونشرت جنودها في محيط المدينة وشوارعها، ومنعت عدداً منهم من الوصول إلى المسجد الأقصى، وعرقلت وصول آخرين إليه.

وكانت دعت المقاومة الفلسطينية أمس أبناء القدس وباقي مناطق الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948 إلى مواصلة النفير العام اليوم وشد الرحال والرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، والاشتباك مع الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كل الأماكن والساحات وفاء لدماء الشهداء في قطاع غزة، وانتصاراً للقدس والأقصى.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

المؤتمر الشعبي اللبناني يدين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة في قطاع غزة

بيروت-سانا أدان المؤتمر الشعبي اللبناني اليوم استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved