المؤتمر الشعبي اللبناني يدين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة في قطاع غزة

بيروت-سانا

أدان المؤتمر الشعبي اللبناني اليوم استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي كنيسة القديس برفيريوس في قطاع غزة ولفريق إعلامي في جنوب لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن المؤتمر قوله في بيان: “المسؤول الأول عن هذا العدوان هو الحماية الأميركية والغربية للعدو الصهيوني”.

ولفت البيان إلى أن “المواقف الأميركية والغربية التي تحمي العدو الصهيوني وتمنع معاقبته على ارتكابه عشرات المجازر في غزة تشجعه على الإمعان في انتهاك كل القوانين الدولية والإنسانية، لذلك سقطت عنده كل المحرمات وبات يستسهل التوغل أكثر في تنفيس حقده بالقتل والتدمير وشن حرب إبادة”.

وأضاف البيان: “إن المطلوب هو رفع الصوت عاليا واتخاذ المواقف اللازمة ضد هذا الإجرام الصهيوني والحماية الأميركية والغربية العمياء”.

وقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس كنيسة القديس بروفيريوس في حي الزيتون جنوب غزة، ما أدى إلى استشهاد طفلة وسيدة وإصابة العشرات بجروح مختلفة، كما لحقت أضرار مادية جسيمة في أجزاء منها والتي تعد ثالث أقدم كنيسة في العالم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc