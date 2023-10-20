الشيخ قاووق: العدوان على قطاع غزة هو عدوان على المنطقة بأكملها

بيروت-سانا

اعتبر عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن العدوان على قطاع غزة هو عدوان على المنطقة بأكملها.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية اليوم عن قاووق قوله: “كل طلقة وصاروخ وقذيفة تطلقها المقاومة الوطنية اللبنانية هي للدفاع عن لبنان أولاً، وكل من يدافع عن غزة في المنطقة، إنما يدافع عن نفسه لأن الجميع في دائرة الاستهداف”.

وأشار قاووق إلى أن حزب الله دون أي تردد وأي تأخير في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ولفت قاووق إلى أن الولايات المتحدة هي رأس الإرهاب والمسؤولة عن كل المجازر والمذابح في فلسطين، ولا سيما أنها سمحت لرئيس حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بارتكابها، مشيراً إلى أن هذه المجازر تؤجج روح المقاومة على امتداد الأمة.

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