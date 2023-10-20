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ابن سلمان: استهداف المدنيين في قطاع غزة جريمة شنيعة

2023-10-20

الرياض-سانا

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن استهداف المدنيين في قطاع غزة يعد جريمة شنيعة.

ونقلت وكالة واس السعودية عن ابن سلمان قوله خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أمس: “المملكة تعد استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشياً”، مشدداً على “ضرورة العمل على توفير الحماية لهم”.

ودعا ابن سلمان إلى بذل كل الجهود الممكنة لتلافي التداعيات الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم، وأهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

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