20 تشرين الأول 1981-الاتحاد السوفييتي يمنح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية بموسكو صفة دبلوماسية

دمشق-سانا
1569- اغتيال القائد الأندلسي محمد بن أمية قائد المورسكيين في حرب البشرات.
1798- اندلاع ثورة القاهرة الأولى ضد الحملة الفرنسية على مصر.
1941- جنود ألمانيا النازية يرتكبون مجزرة كراغوييفاتس في صربيا.
1973-الملكة إليزابيث الثانية تفتتح دار أوبرا سيدني، وذلك بعد 15 عاما من بدء البناء، حيث تم تصميمه بواسطة المصمم الدنماركي يورن أوتسون.
1977-انقلاب عسكري في تايلاند يطيح بالحكومة.
1981-الاتحاد السوفييتي يمنح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية بموسكو صفة دبلوماسية.
1989-فوز الكاتب الإسباني كاميلو خوسيه ثيلا بجائزة نوبل في الأدب.
من مواليد هذا اليوم:
1784-هنري جون تيمبل، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
1859-جون ديوي، فيلسوف وعالم أمريكي في علم النفس.
1946-إلفريدي يلينيك، روائية نمساوية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 2004.
من وفيات هذا اليوم:
1935 – آرثر هندرسون، سياسي بريطاني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1934.
1964- هربرت هوفر، رئيس الولايات المتحدة الحادي والثلاثون.
2012-إدوارد دونال توماس، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1990.
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