20 تشرين الأول 1981-الاتحاد السوفييتي يمنح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية بموسكو صفة دبلوماسية

دمشق-سانا

1569- اغتيال القائد الأندلسي محمد بن أمية قائد المورسكيين في حرب البشرات.

1798- اندلاع ثورة القاهرة الأولى ضد الحملة الفرنسية على مصر.

1941- جنود ألمانيا النازية يرتكبون مجزرة كراغوييفاتس في صربيا.

1973-الملكة إليزابيث الثانية تفتتح دار أوبرا سيدني، وذلك بعد 15 عاما من بدء البناء، حيث تم تصميمه بواسطة المصمم الدنماركي يورن أوتسون.

1977-انقلاب عسكري في تايلاند يطيح بالحكومة.

1981-الاتحاد السوفييتي يمنح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية بموسكو صفة دبلوماسية.

1989-فوز الكاتب الإسباني كاميلو خوسيه ثيلا بجائزة نوبل في الأدب.

من مواليد هذا اليوم:

1784-هنري جون تيمبل، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1859-جون ديوي، فيلسوف وعالم أمريكي في علم النفس.

1946-إلفريدي يلينيك، روائية نمساوية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 2004.

من وفيات هذا اليوم:

1935 – آرثر هندرسون، سياسي بريطاني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1934.

1964- هربرت هوفر، رئيس الولايات المتحدة الحادي والثلاثون.

2012-إدوارد دونال توماس، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1990.

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