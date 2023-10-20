الجيش الروسي يسقط مروحية أوكرانية في مقاطعة خاركوف

موسكو-سانا

أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة “الغرب” التابعة للقوات المسلحة الروسية سيرغي زيبينسكي عن إسقاط مروحية أوكرانية بواسطة منظومة “بوك” في مقاطعة خاركوف.

وقال زيبينسكي في تصريح لوكالة سبوتنيك إنه “تم تدمير مروحية “مي8″ في منطقة زاغريزوفو بواسطة وسائل الدفاع الجوي التابعة للمجموعة بنيران قاذفة صواريخ ذاتية الدفع مضادة للطائرات بوك”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس أن قواتها قضت على أكثر من 800 جندي أوكراني وأسقطت طائرتين حربيتين ومروحية و61 مسيرة للجيش الأوكراني خلال الساعات الماضية.

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