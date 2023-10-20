ارتفاع أسعار النفط عالمياً

لندن-سانا

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية واحداً بالمئة وسط قلق المتعاملين من تداعيات العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تسليم كانون الأول ارتفعت 88 سنتاً بما يعادل واحداً بالمئة مسجلة 92.38 دولاراً للبرميل عند

التسوية، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم تشرين الثاني التي ينقضي أجلها اليوم 1.05 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 89.37 دولاراً للبرميل.

وانخفض كلاً الخامين القياسيين عند أدنى مستوياتهما خلال الجلسة أكثر من دولار للبرميل.

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