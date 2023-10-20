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عــاجــل وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يدمر 20 برجاً سكنيا في الزهراء جنوب مدينة غزة

وسائل إعلام فلسطينية: 21 شهيداً وعشرات الإصابات في غارات مكثفة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المنازل في خان يونس جنوب قطاع غزة

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وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يدمر 20 برجاً سكنيا في الزهراء جنوب مدينة غزة

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