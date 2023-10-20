SCS-NET

اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس في فلسطين: استهداف الاحتلال كنيسة يحتمي بها فلسطينيون جريمة حرب ومخطط إبادة جماعية

2023-10-19

القدس المحتلة-سانا

أكدت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لأحد مباني كنيسة القديس برفيريوس في قطاع غزة والتي يحتمي بها أكثر من 500 فلسطيني يؤكد أن “إسرائيل” تنفذ مخطط إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت اللجنة في بيان وفق وكالة وفا أن استهداف مبنى مجلس وكلاء الكنيسة بشكل مباشر يشكل جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف والعديد من الاتفاقيات الدولية، وتضاف لسلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة تجاه الفلسطينيين ودور العبادة في قطاع غزة والقدس ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت اللجنة إلى أن كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس ثالث أقدم كنيسة في العالم، ويعود تاريخ البناء الأصلي إلى عام 425 م، وتم تجديدها عام 1856، وتقع على بعد أمتار من المستشفى الأهلي العربي “المعمداني” الذي ارتكبت فيه قوات الاحتلال مجزرة يوم الثلاثاء الماضي أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

مظاهرات في إسبانيا تنديداً بالمجازر التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي في غزة

مدريد-سانا شهد عدد من المدن الإسبانية مظاهرات حاشدة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعماً …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved