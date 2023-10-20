اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس في فلسطين: استهداف الاحتلال كنيسة يحتمي بها فلسطينيون جريمة حرب ومخطط إبادة جماعية

القدس المحتلة-سانا

أكدت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لأحد مباني كنيسة القديس برفيريوس في قطاع غزة والتي يحتمي بها أكثر من 500 فلسطيني يؤكد أن “إسرائيل” تنفذ مخطط إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت اللجنة في بيان وفق وكالة وفا أن استهداف مبنى مجلس وكلاء الكنيسة بشكل مباشر يشكل جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف والعديد من الاتفاقيات الدولية، وتضاف لسلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة تجاه الفلسطينيين ودور العبادة في قطاع غزة والقدس ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت اللجنة إلى أن كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس ثالث أقدم كنيسة في العالم، ويعود تاريخ البناء الأصلي إلى عام 425 م، وتم تجديدها عام 1856، وتقع على بعد أمتار من المستشفى الأهلي العربي “المعمداني” الذي ارتكبت فيه قوات الاحتلال مجزرة يوم الثلاثاء الماضي أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين.

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