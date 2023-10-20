حماد خلال قمة القطاع الخاص العربي: أهمية الوصول إلى قرارات تعبر عن قوة الاقتصاد العربي

عمان-سانا

أكد مازن حماد نائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس أهمية اتخاذ موقف حازم يؤسس فيه لمؤسسة عربية فاعلة والبناء على قرارات اتحاد الغرف العربية السابقة، ليكون القطاع العربي فاعلاً بكل المحافل، والتكتلات إضافة إلى اتخاذ قرارات تعبر عن قوة الاقتصاد العربي.

وقال حماد خلال قمة القطاع الخاص العربي التي عقدت بالتوازي مع مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب: “إن مؤتمرنا اليوم ينعقد بالتزامن مع أحداث مأساوية وجرائم مروعة بحق الأهل والأطفال في قطاع غزة المحاصر، ولا سيما في المستشفى المعمداني، في مشهد مؤلم ومتكرر منذ سنوات طويلة، فما يحدث اليوم من استباحة لأهلنا في فلسطين هو نتيجة المخطط الممنهج الذي بدأ بعدة دول عربية منذ أكثر من عشر سنوات”.

ونوه حماد بموافقة مجلس اتحاد الغرف العربية بالإجماع خلال الدورة الـ 134 لمجلسه الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة على تبني توصية اتحاد غرف التجارة السورية برفع العقوبات القسرية الجائرة أحادية الجانب عن سورية، ليتم رفعها إلى كل من منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، مشيداً بهذا النهج الجديد الذي يؤسس لأن يكون اتحاد الغرف العربية قوة فاعلة في كل المحافل الإقليمية والدولية.

من جهتهم أكد أعضاء مجلس إدارة غرف التجارة العربية في بيان اليوم بعد اجتماعهم في العاصمة الأردنية عمان تضامنهم مع أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون إلى إبادة جراء العدوان الهمجي والغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم منذ ما يقارب الأسبوعين، مشددين على أنهم سيستخدمون السلاح الاقتصادي لدعم الشعب الفلسطيني.

وأكد البيان رفض القطاع الخاص العربي لما يجري في الأراضي الفلسطينية على يد الاحتلال الإسرائيلي من حصار وتجويع واستيطان جائر، مطالبين بتطبيق القرارات الدولية التي تنص على حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه.

يذكر أن مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في دورته العشرين نظمه اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية وغرفة تجارة الأردن، وعلق أعماله أمس تضامناً مع أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم.

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