خبراء أمميون يحذرون من إبادة جماعية يتعرض لها الفلسطينيون

القدس المحتلة-سانا

حذر خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من خطر إبادة جماعية يتعرض لها الفلسطينيون، مؤكدين أن حصار الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة وأوامر الإخلاء القسري لأهاليه يندرج في إطار انتهاك القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي.

وقال الخبراء في بيان نشرته الأمم المتحدة ونقلته وكالة وفا إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يؤدي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وإن تشديد الحصار المستمر منذ 16 عاماً وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من الغذاء الأساسي والوقود والمياه والكهرباء والدواء يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ومخاوف خطيرة على الصعيدين الإنساني والقانوني.

ودعا الخبراء الأمميون إلى حماية جميع العاملين في المجال الإنساني بعد أن وثقت منظمة الصحة العالمية أكثر من 136 اعتداءً إسرائيلياً على خدمات الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منها 59 اعتداءً في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 16 موظفاً في المجال الصحي منذ بدء العدوان في السابع من الشهر الجاري، و15 موظفاً من وكالة “الأونروا” وأربعة مسعفين، مشددين على ضمان وصول الإمدادات الإنسانية الأساسية بشكل عاجل إلى قطاع غزة.

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