موسكو: السياسة الأمريكية الفاشلة أدت للتصعيد الإسرائيلي الكارثي على قطاع غزة

موسكو-سانا

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن السياسة الأمريكية الفاشلة أدت إلى التصعيد الإسرائيلي الكارثي على قطاع غزة.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان اليوم: إن “السياسة الأمريكية الفاشلة في المسار الفلسطيني – الإسرائيلي،هي التي أوصلت الوضع للتصعيد الكارثي الراهن”، مشيرة إلى أن واشنطن دفنت عملية السلام وآمال وتطلعات الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

وكان رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين دعا في وقت سابق منظمة الأمم المتحدة لمحاسبة الرئيس الأمريكي جو بايدن على تدهور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

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