مقررة أممية: قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني في غزة جريمة حرب

القدس المحتلة-سانا

أدانت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى المعمداني في مدينة غزة أول أمس، واصفة إياها “بجريمة حرب”.

وقالت ألبانيز في مؤتمر صحفي اليوم: إن جميع مقدمي الرعاية الصحية سواء الأطباء أو الممرضون أو المسعفون أو المنقذون والمستشفيات محميون بموجب القوانين الدولية، مؤكدة أن قصف “إسرائيل” للمستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف يعد جريمة ضد الإنسانية.

وأوضحت المقررة الأممية أن الوضع في قطاع غزة كان في الأصل مأساوياً بسبب الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 16 سنة، أما الآن فلا يمكن التصور كيف أصبح الوضع بعد القصف المستمر من قبل “إسرائيل”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc