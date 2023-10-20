مقاتلة روسية تمنع طائرات حربية بريطانية من انتهاك الأجواء فوق البحر الأسود

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض طائرات تجسس بريطانية فوق البحر الأسود ومنعها من انتهاك الأجواء الروسية.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان اليوم: إن “مقاتلة روسية من طراز سو27 منعت طائرة آر سي 135 ومقاتلتي تايفون تابعتين لسلاح الجو البريطاني من انتهاك أجواء الدولة فوق البحر الأسود”.

وكان موقع فلايت رادار 24 السويدي المختص في عرض حركة الطيران أفاد في وقت سابق من اليوم بأن طائرة استطلاع أمريكية من دون طيار من طراز آر كيو 4 بي غلوبال هاوك، بعثت إشارة إنذار فوق البحر الأسود.

وفي سياق متصل أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أنه وجه بتسيير دوريات دائمة فوق البحر الأسود تؤديها مقاتلات ميغ29 المزودة بصواريخ أسرع من الصوت بـ 9 مرات ومراقبة الوضع عن كثب.

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