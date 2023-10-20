مسؤول ثان بالخارجية الأمريكية يتنحى احتجاجاً على الدعم الأمريكي لـ “إسرائيل”

واشنطن-سانا

أعلنت لارا فريدمان المسؤولة بوزارة الخارجية الأمريكية تقديم استقالتها لتنضم إلى جوش بول مدير مكتب شؤون الكونغرس والشؤون العامة الذي استقال في وقت سابق احتجاجاً على الدعم الأعمى لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في حربها على قطاع غزة.

وذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية أن فريدمان التي تتولى رئاسة مؤسسة السلام في الشرق الأوسط أعلنت استقالتها وقرارها الانضمام إلى جوش بول.

وكان بول مدير مكتب شؤون الكونغرس والشؤون العامة في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بالخارجية الأمريكية المسؤول عن صفقات الأسلحة أعلن استقالته وفقاً لما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية احتجاجاً على طريقة تعامل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، واصفاً رد البيت الأبيض على العدوان بأنه متهور قائم على الإفلاس الفكري.

وأثارت استقالة المسؤولين البارزين في وزارة الخارجية الأمريكية اهتماماً متزايداً خلال الساعات الماضية على وقع تزامنها مع الزيارة التي أجراها الرئيس الأمريكي إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي أمس.

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