مجلس الأمن الدولي يعلن رسمياً رفع الحظر الصاروخي عن إيران

نيويورك-سانا

أعلن مجلس الأمن الدولي رسمياً اليوم عن رفع القيود المفروضة على صادرات واستيراد القطع الصاروخية لإيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن سكرتارية مجلس الأمن قولها في مذكرة إلى الدول الأعضاء في المنظمة الأممية: إنه “تم الانتهاء رسمياً العمل بالبنود 3و4و6 المنضوية تحت الفصل (باء) من القرار 2231 الدولي وبما يشمل إجراء الاختبارات الصاروخية والقيود المفروضة على صادرات واستيراد القطع الصاروخية لإيران، وأيضاً رفع الحظر المتعلق باحتجاز الأصول وتقديم الخدمات المالية إلى الأشخاص والمؤسسات الإيرانية التي تقبع للحظر بناء على قرار مجلس الأمن”.

وأضافت الوكالة: إنه وفقاً لملحق الفصل باء من القرار 2231 تقرر العمل بهذه القيود على مدى 8 أعوام بعد تنفيذ الاتفاق النووي، وقد انتهت هذه الفترة تلقائياً عند منتصف ليل أمس الأربعاء حسب توقيت نيويورك.

ويأتي إلغاء القيود المذكورة بينما بذلت الولايات المتحدة والدول الغربية خلال السنوات الأخيرة جهوداً سياسية وقانونية واسعة لاتهام إيران وتحشيد المجتمع الدولي ضدها وتهيئة الأرضية لاستمرار هذا الحظر، لكن المحاولات الغربية منيت بالفشل السياسي والقانوني ولم تفلح في إعادة تمديد المهلة المحددة للقرارات السابقة لمجلس الأمن الذي أعلن نهايتها رسمياً.

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