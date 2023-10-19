تنديداً بمجازر الاحتلال المتواصلة في غزة… وقفات تضامنية في عدة مدن بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

شهدت مدن عدة في الضفة الغربية اليوم مظاهرات ووقفات تضامنية منددة باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ 13.

ووفق وكالة وفا فقد رفع المشاركون في المظاهرات التي جابت الشوارع الرئيسية في مدن طوباس وقلقيلية ورام الله ونابلس والبيرة، ودعت إليها القوى الوطنية الفلسطينية، الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد باستمرار مجازر الاحتلال في قطاع غزة المحاصر، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمحاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم الوحشية بحق الفلسطينيين.

وأكد المشاركون أن الاحتلال يواصل استباحة دماء الشعب الفلسطيني وانتهاك القوانين والأعراف الدولية الإنسانية، جراء غياب المساءلة الدولية، مشددين على أن الإرهاب الإسرائيلي لن يزيدهم إلا صموداً وتشبثاً بالحقوق الوطنية المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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