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غداً.. الحرارة إلى ارتفاع والجو غائم جزئياً بشكل عام

2023-10-19

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي ضعيف مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات من المطر على المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية.

ويكون الجو بارداً ليلاً وخاصة على المرتفعات الجبلية ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون وأجزاء من المنطقة الجنوبية الغربية خلال ساعات الصباح الباكر، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

دمشق26/16
المنطقة الجنوبية25/14
المرتفعات الجبلية18 / 9
المنطقة الوسطى26/16
المنطقة الساحلية27/19
المنطقة الشمالية27/13
منطقة الجزيرة28/15
المنطقة الشرقية29/16
منطقة البادية26/16

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