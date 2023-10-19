فنان روسي: الاعتداء الإرهابي في حمص وحشي والشعب السوري حقق النصر على الإرهاب

موسكو-سانا

أدان الفنان الروسي أوليغ غازمانوف الاعتداء الإرهابي الوحشي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص، مؤكداً أن أمريكا هي من أوجدت الإرهاب الذي سينتصر عليه الشعب السوري بكل تأكيد.

وأعرب غازمانوف المعروف بلقب “فنان الشعب في روسيا” في مقابلة مع مراسل سانا في موسكو عن تعازيه ومواساته لذوي الشهداء والجرحى، موضحاً أن الحجج التي يسوقها الأمريكيون حول محاربة الإرهاب باتت واهية ومكشوفة للقاصي والداني وهم الذين يحتلون أجزاء من الأراضي السورية والذين أوجدوا الإرهابيين ودعموا وما زالوا كل نشاطاتهم.

وقال غازمانوف: ما يجري في سورية يثير الاشمئزاز لجهة الوقاحة التي يتصرف بها الأمريكيون تجاه السوريين باحتلال أرضهم وسرقة خيراتهم ونهب ثرواتهم الطبيعية ومقدراتهم وفرض حصار جائر عليهم، مؤكداً أن الشعب السوري الصامد سيحقق النصر المؤزر على الإرهاب الدولي حتماً.

وفيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة، أكد غازمانوف أن ما يعانيه الشعب الفلسطيني اليوم من حصار وتجويع يمثل لطخة عار على جبين البشرية جمعاء، لافتاً إلى أن الغرب الجماعي يعمل باستمرار على خلق بؤر توتر في العالم بتأليب الشعوب على بعضها البعض كما يجري مع شعبي روسيا وأوكرانيا.

وفي مقابلة مماثلة نوه كبير الباحثين في مركز دراسات أمريكا الشمالية في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية ألكسي دافيدوف بالنجاح الذي حققته المقاومة الفلسطينية في عملية (طوفان الأقصى) ضد الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن الكيان الإسرائيلي لم يشهد منذ فترة بعيدة مثل هذه “الهزات المفاجئة”.

وحذر دافيدوف من تدهور الحالة الإنسانية بين الفلسطينيين، مشيراً إلى ضرورة تركيز الانتباه على القضايا الإنسانية لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفيما يتعلق بالدور الأمريكي في المنطقة، رأى الخبير الروسي أنه استعداداً للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة ستحاول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن العمل على زيادة دورها في المنطقة، مبيناً أن هذه الإدارة تعد (إسرائيل) أولوية لها من وجهة النظر السياسية في إشارة إلى انحياز واشنطن السافر لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

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