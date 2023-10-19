المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

حلب-سانا

أدان المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والقصف الهمجي على الآمنين والمصابين في مستشفى المعمداني في غزة.

وقال رئيس المجمع القس جوزيف قصاب في بيان تلقت سانا نسخة منه: “إن الطائفة تدين استمرار المعاناة الهائلة للمدنيين من قتل وتهجير وهدم للبيوت والمستشفيات على رؤوس الأبرياء الذين لا ذنب لهم، وما جرى مؤخراً من قصف همجي على الآمنين والمصابين في مستشفى المعمداني شاهد على نزعة انتقامية يصعب استيعابها”.

وأشار البيان إلى أن ما يتعرض له أهالي قطاع غزة يصل إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية، كما أن تصعيد الأزمة يشكل خروجاً صارخاً عن مبادئ تعزيز السلام والعدالة التي تحتاجها منطقتنا اليوم.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى إيجاد حل عادل ودائم وفق القوانين الدولية وانطلاقاً من قضية الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال ويتوق إلى الحرية وقيام دولته المستقلة أسوة بالشعوب كافة.

قصي رزوق

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