إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين بعدد من الجهات التابعة لوزارة الصناعة

دمشق-سانا

أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارة الصناعة.

وخلال اجتماعها اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية، أقرت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الشركتين العامتين للدباغة بدمشق وحلب والمعاهد التقانية للصناعات النسيجية، والتطبيقية، والكيميائية بدمشق، وفي المعهد التقاني للصناعات التطبيقية بحمص، وفي مجمع مراكز التدريب المهني بدمشق.

كما أقرت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في مركز الأبحاث والاختبارات الصناعية مع الأخذ بالملاحظات التي وضعت عليه، وأقرت أيضاً نظام التحفيز الوظيفي للعاملين بمجمع مراكز التدريب المهني بحمص مشروطاً بتعديل جداول العاملين، وفي مجمع مراكز التدريب المهني بحلب مع الأخذ بالملاحظات التي وضعت أيضاً.

وردت اللجنة المركزية نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في كل من المعهد التقاني للصناعات التطبيقية بحلب والشركة العامة لصناعة البلاستيك بحلب، كما ردت للمرة الثانية نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الشركة الطبية العربية “تاميكو”.

وفي تصريح للصحفيين أكد المدير العام للشركة العامة للدباغة شريف أحمد الحسن أن إقرار نظام الحوافز والعلاوات سينعكس بشكل إيجابي على زيادة الطاقة الإنتاجية، بينما لفت نضال الحمدان معاون مدير عام مركز الأبحاث والاختبارات الصناعية إلى أنه تم إقرار نظام الحوافز مع وجوب بعض التعديلات التي سيتم استدراكها حيث سيستفيد منه 172 موظفاً.

وتم أمس إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارة الصحة.

مهران أبو فخر

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