المقاومة الوطنية اللبنانية: تم استهداف مواقع الاحتلال في جل العلام و البحري وزرعيت وثكنة شوميرا وبرج مراقبة في حبد ‏البستان بالأسلحة المباشرة والمناسبة وتمت إصابتها إصابة دقيقة و تدمير كمية من ‏تجهيزاتها الفنية والتقنية ‏