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عــاجــل المقاومة الفلسطينية: استهدفنا قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مخيم طولكرم بالضفة الغربية بعبوات ناسفة وحققنا إصابات مؤكدة

المقاومة الوطنية اللبنانية: تم استهداف مواقع الاحتلال في جل العلام و البحري وزرعيت وثكنة شوميرا وبرج مراقبة في حبد ‏البستان بالأسلحة المباشرة والمناسبة وتمت إصابتها إصابة دقيقة و تدمير كمية من ‏تجهيزاتها الفنية والتقنية ‏

2023-10-19

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المقاومة الفلسطينية: استهدفنا قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مخيم طولكرم بالضفة الغربية بعبوات ناسفة وحققنا إصابات مؤكدة

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