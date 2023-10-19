المقاومة الوطنية اللبنانية: تم استهداف مواقع الاحتلال في جل العلام و البحري وزرعيت وثكنة شوميرا وبرج مراقبة في حبد ‏البستان بالأسلحة المباشرة والمناسبة وتمت إصابتها إصابة دقيقة و تدمير كمية من ‏تجهيزاتها الفنية والتقنية ‏

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المقداد يبحث مع نظيره الجزائري الوضع في فلسطين المحتلة ودعم الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي
2023-10-19
موسكو.. وقفة تضامنية لسفراء عدد من البلدان العربية والإسلامية مع الشعب الفلسطيني
2023-10-19
اتحاد نقابات العمال العرب: ضرورة وقف العدوان على غزة واتخاذ إجراءات لحماية الفلسطينيين
2023-10-18
القيادة المركزية لحزب البعث: إرهاب العصابات الصهيونية لن يزيد المقاومة إلا إصراراً على المواجهة
2023-10-18
انطلاق فعاليات المؤتمر الثالث للتعاون الدولي لمبادرة الحزام والطريق بمشاركة سورية
2023-10-17
البطريرك يوحنا العاشر: جهود بطاركة أنطاكية أسفرت عن قيام نهضة رعائية وتجديد ثقافي وروحي
2023-10-17
الشؤون الاجتماعية تبحث مع المجلس الدانماركي للاجئين التعاون بمجال الخدمات المجتمعية
2023-10-16
محليات
المقداد يتسلم أوراق اعتماد الممثلة المقيمة الجديدة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في سورية
2023-10-19
في وقفة تضامنية… أطباء أسنان سورية ينددون بجرائم الاحتلال بحق أهل غزة
2023-10-19
وقفة تضامنية لنقابة معلمي سورية وفروعها دعماً للمقاومة الفلسطينية وتنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء غزة
2023-10-19
مجلس الشعب يدين العدوان الإسرائيلي على المستشفى المعمداني في قطاع غزة
2023-10-19
الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطل أمطار في أماكن متفرقة من البلاد
2023-10-19
إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارة الصحة
2023-10-18
حداداً على أرواح شهداء غزة… إشعال شموع وسط مدينة الحسكة
2023-10-18
رياضة
مباريات ودية بين لاعبين من منتخب سورية ومن جمهورية التشيك في كرة المضرب
2023-10-19
منتخب سورية للريشة الطائرة أولاً ببطولة غرب آسيا لفئة تحت 15 وثانياً بفئة تحت 17 عاماً
2023-10-18
إنجلترا تفوز على إيطاليا ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024
2023-10-18
منتخب سورية لكرة القدم للرجال يخسر أمام نظيره الكويتي ودياً
2023-10-17
إعلان تشكيلة منتخب سورية للرجال بكرة القدم في مباراته الودية مع نظيره الكويتي
2023-10-17
سبعة من جرحى الوطن يشاركون في الدورة الآسيوية البارالمبية الرابعة في الصين
2023-10-17
جهاد الباعور ضمن صفوف فريق رجال شهبا بكرة القدم
2023-10-16
اقتصاد
المركزي يصدر قراراً حول ضوابط بيع وتحويل القطع الأجنبي للمستثمرين من المال الخارجي للمشروع
2023-10-19
بنك (بريكس) يقدم قرضاً بقيمة مليار دولار للبرازيل
2023-10-19
استقرار أسعار الذهب
2023-10-19
تراجع أسعار النفط
2023-10-19
انخفاض بورصة وول ستريت الأمريكية أكثر من 1 بالمئة
2023-10-19
ارتفاع أسعار النفط عند الإغلاق
2023-10-18
بمشاركة اتحاد غرف التجارة السورية… انطلاق أعمال مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب غداً في العاصمة الأردنية عمان
2023-10-17
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
موسكو.. وقفة تضامنية لسفراء عدد من البلدان العربية والإسلامية مع الشعب الفلسطيني
مجلس الشعب يدين العدوان الإسرائيلي على المستشفى المعمداني في قطاع غزة
الجيش يسقط ويدمر عدة طائرات مسيرة للتنظيمات الإرهابية بريفي حلب وإدلب
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المقاومة الفلسطينية: استهدفنا قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مخيم طولكرم بالضفة الغربية بعبوات ناسفة وحققنا إصابات مؤكدة
المقاومة الوطنية اللبنانية: تم استهداف مواقع الاحتلال في جل العلام و البحري وزرعيت وثكنة شوميرا وبرج مراقبة في حبد البستان بالأسلحة المباشرة والمناسبة وتمت إصابتها إصابة دقيقة و تدمير كمية من تجهيزاتها الفنية والتقنية
2023-10-19
2023-10-19
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المقاومة الفلسطينية: استهدفنا قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مخيم طولكرم بالضفة الغربية بعبوات ناسفة وحققنا إصابات مؤكدة
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المقاومة الفلسطينية: استهدفنا قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مخيم طولكرم بالضفة الغربية بعبوات ناسفة وحققنا إصابات مؤكدة
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