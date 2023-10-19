رئيسي: الجرائم المرتكبة في غزة تفضح ادعاءات الغرب حول حقوق الإنسان

طهران-سانا

ندد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي بلجوء الولايات المتحدة إلى قانون النقض “الفيتو” لتسهيل استمرار جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مؤكداً أن الجرائم المرتكبة في القطاع المحاصر تفضح ادعاءات الغرب حول حقوق الإنسان.

وانتقد رئيسي في كلمة له اليوم النظام العالمي الحالي لكونه يسمح للقوى العالمية بأن تلجأ إلى قانون النقض “الفيتو” ضد أي اقتراح في الأمم المتحدة لوقف عمليات القصف واستهداف المناطق الآهلة بالسكان في غزة، مؤكداً أن المجازر والإبادة الجماعية الجارية حالياً والتي تتحمل مسؤوليتها أمريكا والكيان الصهيوني ستقضي على النظام العالمي الحالي ليحل مكانه نظام عالمي جديد قائم على العدل.

وأشار رئيسي إلى الجرائم المروعة المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، مبيناً أن طبيعة النظام العالمي الجائر الذي يتم فيه اضطهاد النساء والأطفال تسببت بموجة من الغضب تغمر قلوب الشعوب.

وخاطب الرئيس الإيراني قادة الدول الغربية بقوله: “إن ما يجري اليوم في غزة، حيث الجرائم المروعة التي تطال المدنيين تكشف جانباً من الحضارة والحرية والحقوق الإنسانية التي يروج لها الغرب”.

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