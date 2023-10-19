مباريات ودية بين لاعبين من منتخب سورية ومن جمهورية التشيك في كرة المضرب

دمشق-سانا

اختتمت المباريات الودية التي أقامها اتحاد كرة المضرب بين لاعبين من منتخب سورية ولاعبين من جمهورية التشيك ضمن فعالية “اللقاء السوري التشيكي” في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق.

وشارك في اللقاء 26 لاعباً من كافة الفئات العمرية مثلوا محافظات دمشق وريف دمشق وحماة وديرالزور واللاذقية والسويداء إضافة للاعبي جمهورية التشيك.

وأسفرت نتائج المباريات الختامية عن فوز اللاعب اياد سليم عن فئة الفردي على نيكولاس موارافيتش، كما فاز الزوجي السوري ريمون فروسين وتميم زريق على الزوجي التشيكي شتاينربتروفيش ، وفوز الزوجي التشيكي نيكولاس مورافيتش و داني مورافتش على الزوجي السوري اياد وكريم سليم في الفئات العمرية .

وأشار عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام رئيس مكتب الكرات عبد الناصر كركو إلى أهمية مثل هذه المشاركات في البطولات واللقاءات التي تمكننا من اكتشاف قدرات لاعبينا وتهدف الى تطوير المستوى المهاري لهم وخصوصاً الفئات العمرية .

رئيسة اتحاد كرة المضرب الدكتورة صفاء سراقبي أشارت في تصريح لسانا إلى أن الهدف من اللقاء الذي أقيم بدعم من الاتحاد الرياضي العام هو اكتساب المهارات والاحتكاك وتبادل الخبرات ببن اللاعبين الهواة والمحترفين من كلا البلدين وتعزيز التعاون في المجال الرياضي بين البلدين.

ولفتت سراقبي الى أن جمهورية التشيك تتميز بوجود لاعبين دوليين يمكننا الاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم.

هادي عمران

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc