SCS-NET

المقاومة الوطنية اللبنانية: استهداف موقع المنارة للاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة، وتم إصابته إصابة مباشرة

2023-10-19

انظر ايضاً

المقاومة الوطنية اللبنانية: تم استهداف مواقع الاحتلال في جل العلام و البحري وزرعيت وثكنة شوميرا وبرج مراقبة في حبد ‏البستان بالأسلحة المباشرة والمناسبة وتمت إصابتها إصابة دقيقة و تدمير كمية من ‏تجهيزاتها الفنية والتقنية ‏

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved