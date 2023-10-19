الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 800 جندي أوكراني وإسقاط طائرتين حربيتين و61 طائرة مسيرة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على أكثر من 800 جندي أوكراني، وأسقطت طائرتين حربيتين ومروحية و61 مسيرة للجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: إن الطيران الروسي أسقط مقاتلة أوكرانية من طراز ميغ 29 في دونيتسك، بينما دمرت الدفاعات الجوية الروسية مقاتلة هجومية من طراز سو 25 قرب مدينة دنيبروبيتروفسك ومروحية من طراز مي 8 في مقاطعة خاركوف و61 طائرة مسيرة في مناطق عدّة.

كما جاء في تفاصيل البيان

على محور كوبيانسك:

صدت القوات الروسية 11 هجوماً، وخسر الجيش الأوكراني هناك نحو 70 عسكرياً و8 قطع من المعدات، بينها دبابة ومدفعان.

وعلى محور كراسني ليمان:

تم صد 6 هجمات وتجاوزت خسائر قوات كييف 235 عسكرياً بين قتيل وجريح.

وعلى محور دونيتسك:

تم صد هجوم في منطقة بلدة كليشييفكا، وبلغ إجمالي خسائر قوات كييف نحو 260 عسكرياً بين قتيل وجريح و14 قطعة من المعدات، بينها دبابة و7 مدافع.

على محور جنوب دونيتسك:

بلغت خسائر قوات كييف نحو 190 عسكرياً و5 قطع من المعدات.

على محور زابوروجيه:

تم صد هجومين أوكرانيين في منطقة قرية فيربوفويه، والقضاء على نحو 40 عسكرياً وتدمير 12 قطعة من المعدات، بينها دبابتان و3 مدافع.

على محور خيرسون:

تم القضاء على نحو 40 جندياً أوكرانياً، وتدمير 5 قطع من المعدات.

ووفق البيان، تم اعتراض قنبلة موجهة وصاروخين مضادين للطائرات من طراز إس200 تم تحويلهما لشن هجمات على أهداف أرضية، إضافة إلى 10 صواريخ من نظام هيمارس.

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