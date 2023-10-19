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وسائل إعلام فلسطينية :شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي الأمل غرب خان يونس جنوب قطاع غزة

2023-10-19

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وسائل إعلام فلسطينية : الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بمسيرة مفخخة مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين وقواته تمنع مركبات الإسعاف من دخول المخيم

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