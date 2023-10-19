SCS-NET
عــاجــل وسائل إعلام فلسطينية : الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بمسيرة مفخخة مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين وقواته تمنع مركبات الإسعاف من دخول المخيم

المقاومة الفلسطينية تقصف مواقع الاحتلال الإسرائيلي في (تل أبيب) و مستوطنة (نتيفوت) برشقتين صاروخيتين رداً على عدوانه المتواصل

2023-10-19

انظر ايضاً

وسائل إعلام فلسطينية : الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بمسيرة مفخخة مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين وقواته تمنع مركبات الإسعاف من دخول المخيم

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved