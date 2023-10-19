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عــاجــل وسائل إعلام فلسطينية : الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بمسيرة مفخخة مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين وقواته تمنع مركبات الإسعاف من دخول المخيم

المقاومة العراقية تعلن استهداف قوات الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف على الحدود السورية العراقية بثلاث طائرات مسيرة أصابت أهدافها بشكل مباشر

2023-10-19

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وسائل إعلام فلسطينية : الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بمسيرة مفخخة مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين وقواته تمنع مركبات الإسعاف من دخول المخيم

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