وقفة تضامنية أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق تنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
موسكو.. وقفة تضامنية لسفراء عدد من البلدان العربية والإسلامية مع الشعب الفلسطيني
2023-10-19
اتحاد نقابات العمال العرب: ضرورة وقف العدوان على غزة واتخاذ إجراءات لحماية الفلسطينيين
2023-10-18
القيادة المركزية لحزب البعث: إرهاب العصابات الصهيونية لن يزيد المقاومة إلا إصراراً على المواجهة
2023-10-18
انطلاق فعاليات المؤتمر الثالث للتعاون الدولي لمبادرة الحزام والطريق بمشاركة سورية
2023-10-17
البطريرك يوحنا العاشر: جهود بطاركة أنطاكية أسفرت عن قيام نهضة رعائية وتجديد ثقافي وروحي
2023-10-17
الشؤون الاجتماعية تبحث مع المجلس الدانماركي للاجئين التعاون بمجال الخدمات المجتمعية
2023-10-16
السفير محمد يقدم لوزير الخارجية التونسي نسخةً من أوراق اعتماده سفيراً لسورية
2023-10-16
محليات
مجلس الشعب يدين العدوان الإسرائيلي على المستشفى المعمداني في قطاع غزة
2023-10-19
الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطل أمطار في أماكن متفرقة من البلاد
2023-10-19
إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارة الصحة
2023-10-18
حداداً على أرواح شهداء غزة… إشعال شموع وسط مدينة الحسكة
2023-10-18
عملية طوفان الأقصى وتداعياتها في ملتقى سياسي في لجنة دعم الشعب الفلسطيني بدمشق
2023-10-18
توزيع مساعدات إنسانية مقدمة من روسيا الاتحادية في قرية تل صارم بريف اللاذقية
2023-10-18
وقفة تضامنية لنقابة صيادلة سورية وفروعها دعماً للمقاومة وتنديداً بجرائم الاحتلال بحق أهالي غزة
2023-10-18
رياضة
منتخب سورية للريشة الطائرة أولاً ببطولة غرب آسيا لفئة تحت 15 وثانياً بفئة تحت 17 عاماً
2023-10-18
إنجلترا تفوز على إيطاليا ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024
2023-10-18
منتخب سورية لكرة القدم للرجال يخسر أمام نظيره الكويتي ودياً
2023-10-17
إعلان تشكيلة منتخب سورية للرجال بكرة القدم في مباراته الودية مع نظيره الكويتي
2023-10-17
سبعة من جرحى الوطن يشاركون في الدورة الآسيوية البارالمبية الرابعة في الصين
2023-10-17
جهاد الباعور ضمن صفوف فريق رجال شهبا بكرة القدم
2023-10-16
منتخب سورية للريشة الطائرة يواصل تألقه ببطولة غرب آسيا لفئتي تحت 15 و17 عاماً
2023-10-16
اقتصاد
المركزي يصدر قراراً حول ضوابط بيع وتحويل القطع الأجنبي للمستثمرين من المال الخارجي للمشروع
2023-10-19
بنك (بريكس) يقدم قرضاً بقيمة مليار دولار للبرازيل
2023-10-19
استقرار أسعار الذهب
2023-10-19
تراجع أسعار النفط
2023-10-19
انخفاض بورصة وول ستريت الأمريكية أكثر من 1 بالمئة
2023-10-19
ارتفاع أسعار النفط عند الإغلاق
2023-10-18
بمشاركة اتحاد غرف التجارة السورية… انطلاق أعمال مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب غداً في العاصمة الأردنية عمان
2023-10-17
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
موسكو.. وقفة تضامنية لسفراء عدد من البلدان العربية والإسلامية مع الشعب الفلسطيني
مجلس الشعب يدين العدوان الإسرائيلي على المستشفى المعمداني في قطاع غزة
الجيش يسقط ويدمر عدة طائرات مسيرة للتنظيمات الإرهابية بريفي حلب وإدلب
وقفة تضامنية أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق تنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة
2023-10-19
ـ تصوير: وسيم خير بك
وقفة تضامنية أمام مقر الأمم المتحدة
2023-10-19
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