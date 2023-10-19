مراسل سانا: هيئات سورية وفصائل فلسطينية تنظم وقفة تضامنية أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته وتنديداً بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الأهل في قطاع غزة المحاصر