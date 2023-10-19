SCS-NET
عــاجــل مراسل سانا: هيئات سورية وفصائل فلسطينية تنظم وقفة تضامنية أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته وتنديداً بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الأهل في قطاع غزة المحاصر

وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان باتجاه مواقع لجيش الاحتلال في مستوطنة “المنارة” شمال فلسطين المحتلة

2023-10-19

انظر ايضاً

مراسل سانا: هيئات سورية وفصائل فلسطينية تنظم وقفة تضامنية أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته وتنديداً بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الأهل في قطاع غزة المحاصر

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved