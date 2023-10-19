إسلامي: العدوان الصهيوني الهمجي على الشعب الفلسطيني مدعوم بالكامل من أمريكا والغرب

طهران-سانا

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن ما يقوم به الكيان الصهيوني من مجازر وقتل وتدمير في قطاع غزة يتم بدعم كامل من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين.

وقال إسلامي في تصريح اليوم: إن”هذا الكيان المجرم يحاول تبرير أفعاله عبر الأكاذيب والتضليل الذي يمارسه الإعلام الغربي، فيما يشاهد العالم أجمع قصفه للمناطق السكنية والمستشفيات وقتله للشعب الفلسطيني”.

من جانبه قال المساعد والمستشار الأعلى لقائد الثورة الإسلامية في إيران لشؤون القوات المسلحة اللواء يحيى رحيم صفوي: إن الأمريكيين هم من يقودون عمليات الكيان الصهيوني في غزة، وهم الذين يديرون المشهد السياسي والعسكري، فيما تلتزم الدول الأوروبية صمتاً إجرامياً تجاه المجازر الصهيونية.

وأضاف صفوي في كلمة له: إن القنابل التي ألقيت على أهل غزة هي من ضمن القنابل التي أعطتها أمريكا للصهاينة، موضحاً أن قيادة عمليات الكيان الصهيوني في غزة هي بعهدة الأمريكيين الذين تلطخت أيديهم بدماء الفلسطينيين في المجازر التي ترتكب حالياً.

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